ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツが、食事メニュー「ミスドゴハン」シリーズの春夏限定パイ3種、飲茶（ヤムチャ）3種の計6種類を4月1日から期間限定で販売します。

【衝撃！】“ミスド公式”による、パイの“おいしい温め方”がコレです！ レンジで簡単！

パイは、世界各地の料理をイメージした具材を、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げたメニューで「ミートソースとマッシュポテトパイ」「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」「バターチキンカレーパイ」の3種、飲茶は和風の「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」、洋風の「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」、中華風の「柚子（ユズ）入り豆乳担々涼風麺」の3種がラインアップ。パイ3種の価格はイートインが、いずれも264円（以下、税込み）。飲茶3種はイートインが、いずれも682円です。

「ミートソースとマッシュポテトパイ」はイギリスの伝統的な家庭料理をイメージ。トマトペーストと牛ひき肉、ニンジン、タマネギを煮込んだミートソースに、なめらかなマッシュポテトを合わせています。

「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」はフランス生まれのクロックムッシュをイメージ。ハムとタマネギを入れたホワイトソースとコクのあるチーズソースがマッチした一品。

「バターチキンカレーパイ」はインド北部発祥のマイルドな辛さのバターチキンカレーを、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げたメニュー。トマトペーストやヨーグルトを使って、マイルドな辛さに仕上げたバターチキンカレーとサクサクのパイ生地が一度に味わえます。

「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」は、カツオと昆布だしの和風スープに、かぼすの風味とダイコンのみぞれおろしでさっぱりとした口当たりになっています。

「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」は、スープがトマトレモンスープに海鮮のうまみを加えた、さわやかな香りが広がる洋風仕立てになっており、すっきりとした酸味のレモン酢ジュレが味わいのアクセントとして楽しめます。

「柚子入り豆乳担々涼風麺」は、濃厚でコク深いゴマ豆乳スープに、隠し味で柚子の風味をプラス。肉みその旨味と、ラー油のピリッとした辛味がアクセントになっています。