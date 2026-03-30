オリエンタルランドは、東京ディズニーシーで「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を4月15日から6月30日まで開催する。テーマは「食で世界を巡る」。ファンタジースプリングスを含む8つのテーマポートで文化や物語に合わせた料理やスイーツと、約15種類のワインをはじめビールやカクテル、ソフトドリンクなどのドリンクを提供する。3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブル