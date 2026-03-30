イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、DFハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）を依然として5番手のセンターバック（CB）と位置づけていることを明かした。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在33歳のマグワイアは今季所属するマンチェスター・ユナイテッドで復調を見せ、今月の活動に臨んでいるイングランド代表メンバーに選出。なお、同選手が代表に招集されたのは2024