ソノコムが反落している。前週末２７日の取引終了後に、マクセルからＥＦ２（ＥｌｅｃｔｒｏＦｉｎｅＦｏｒｍｉｎｇ：精密電気鋳造）事業を７月中をメドに譲受すると発表したが、地合い悪のなかこれを好感する動きは限定的のようだ。 マクセルが１００％出資により新会社を設立し、同事業を新会社に移管したのち、ソノコムが新会社株式の１００％を取得する。取得価額は約９億３０００万円。高度な精密微細加工技術及び