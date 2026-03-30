ソノコム<7902.T>が反落している。前週末２７日の取引終了後に、マクセル<6810.T>からＥＦ２（Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｆｉｎｅ Ｆｏｒｍｉｎｇ：精密電気鋳造）事業を７月中をメドに譲受すると発表したが、地合い悪のなかこれを好感する動きは限定的のようだ。



マクセルが１００％出資により新会社を設立し、同事業を新会社に移管したのち、ソノコムが新会社株式の１００％を取得する。取得価額は約９億３０００万円。高度な精密微細加工技術及び顧客基盤を譲り受けることで既存事業とのシナジーを創出し、精密加工領域における競争力の強化と事業領域の拡大を図ることが目的。なお、ソノコムの業績に与える影響は精査中としている。



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出所：MINKABU PRESS