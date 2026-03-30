記事ポイントローバルが日本・中国に次ぐ第3のグローバル生産拠点をタイに設立レムチャバン港近接の好立地で東南アジア・インド・中東市場への供給ハブを担うサプライチェーン多元化によりBCP強化と地政学リスク耐性を向上 常温亜鉛めっき「ローバル」を製造・販売するローバルが、タイ・チョンブリ県のピントン3工業団地に第3のグローバル生産拠点「ROVAL (THAILAND)」を設立しています。2026年3月20日に現地で開所式が執り