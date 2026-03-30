タイ第3拠点で東南アジアへ展開！ ローバル「ROVAL (THAILAND) CO., LTD.」

記事ポイント ローバルが日本・中国に次ぐ第3のグローバル生産拠点をタイに設立レムチャバン港近接の好立地で東南アジア・インド・中東市場への供給ハブを担うサプライチェーン多元化によりBCP強化と地政学リスク耐性を向上 ローバルが日本・中国に次ぐ第3のグローバル生産拠点をタイに設立レムチャバン港近接の好立地で東南アジア・インド・中東市場への供給ハブを担うサプライチェーン多元化によりBCP強化と地政学リスク耐性を向上

常温亜鉛めっき「ローバル」を製造・販売するローバルが、タイ・チョンブリ県のピントン3工業団地に第3のグローバル生産拠点「ROVAL (THAILAND)」を設立しています。

2026年3月20日に現地で開所式が執り行われ、日本・中国に次ぐ3拠点目として本格稼働に向けた準備が進められています。

東南アジア・インド・中東市場への戦略的なハブとして機能し、サプライチェーンの多元化で安定供給体制を強化します。

ローバル「ROVAL (THAILAND)」

名称：ROVAL (THAILAND) CO., LTD.所在地：タイ・チョンブリ県 ピントン3工業団地敷地面積：約8,000平米（約5ライ）主な事業：ジンクリッチペイント（高濃度亜鉛末塗料）の製造、および関連化学品等の販売稼働状況：本格稼働に向け準備中

近年、サプライチェーンの不安定化やBCP（事業継続計画）の重要性が世界的に高まる中、ローバルは安定供給体制の強化と供給網の多元化を目的にタイへの進出を決定しています。

タイ拠点の設立により原材料調達先の多様化も図り、地政学リスクに対するサプライチェーンの耐性を高めます。

2026年3月20日に執り行われた開所式には、タイ政府関係者をはじめ取引先金融機関・仕入れ先各社など多くの来賓が出席しました。

代表取締役の田中氏は「地政学的リスクの高まりを受け、サプライチェーンの多元化は喫緊の経営課題」と述べ、東南アジア市場への展開と日本の顧客への安定供給体制強化の両立を目指す方針を語っています。

タイ最大の貿易港であるレムチャバン港に近接する好立地を活かし、輸送コストの削減と納期短縮が実現されます。

今後はタイ国内のみならず周辺諸国への供給能力を順次拡大し、グローバル統一品質の現地生産により各地域でのシェア拡大を目指します。

世界各地の社会インフラの長寿命化に貢献し、持続可能な社会の実現を支える防錆技術を提供し続けます。

レムチャバン港近接の好立地により、東南アジア・インド・中東への迅速な輸送体制が整っています。

グローバル統一品質の現地生産が、成長が期待される各地域市場での競争力を高めます。

サプライチェーンの多元化により、いかなる状況下でも安定した品質の製品を届け続ける供給体制が構築されています。

ROVAL (THAILAND)の紹介でした。

よくある質問

Q. ROVAL (THAILAND)はどのような製品を扱っていますか？

A. ジンクリッチペイント（高濃度亜鉛末塗料）の製造と、関連化学品等の販売を主な事業としています。

常温亜鉛めっき「ローバル」の防錆技術を活かした製品を扱っています。

Q. タイに拠点を設立した目的は何ですか？

A. サプライチェーンの不安定化やBCP（事業継続計画）の重要性が高まる中、供給網の多元化と地政学リスクへの耐性強化を目的としています。

東南アジア・インド・中東市場への展開拠点としても機能します。

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