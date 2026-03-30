［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク日本代表は３月28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。84分に伊東純也が決めた決勝点を守りきり、１−０と完封勝利を収めた。この試合で、スコットランドの主将を務めるリバプールの左SBアンドリュー・ロバートソンと対峙したのが、日本の右ウイングバックを担った菅原由勢だった。「プレミアにいた時に何回かやっていますし、彼の強みであ