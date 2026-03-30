「SBの選手があそこまで…」リバプール名手とマッチアップした日本代表DFは何を感じたのか「やはりプレミアでやっていることはあるな」

「SBの選手があそこまで…」リバプール名手とマッチアップした日本代表DFは何を感じたのか「やはりプレミアでやっていることはあるな」