「SBの選手があそこまで…」リバプール名手とマッチアップした日本代表DFは何を感じたのか「やはりプレミアでやっていることはあるな」
［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク
日本代表は３月28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。84分に伊東純也が決めた決勝点を守りきり、１−０と完封勝利を収めた。
この試合で、スコットランドの主将を務めるリバプールの左SBアンドリュー・ロバートソンと対峙したのが、日本の右ウイングバックを担った菅原由勢だった。
「プレミアにいた時に何回かやっていますし、彼の強みである前に出てくるシーンやタイミングもあったなかで、彼がクロスをあげたシーンもあったので、そこは、もっともっと、上げさせないようにできるとは思いました」
25歳のDFは「やはり個のクオリティで解決できる選手ですし。シュートを打たれる場面もあったので。彼のクオリティがあったとはいえ、もっとできたとは思いますけど、非常にレベルの高い中で試合ができたし。すごく楽しめました」と続けた。
基本的にはよく目を光らせていたが、後半に決定的なシュートに持ち込まれるシーンがあったのは、チームとしての反省点だ。
「ちょっとカウンター気味ではありましたけど、サイドバックの選手があそこまで行ったというのは、彼の勘の良さというか、試合勘の良さだと思うので。そこはすごく、『ああ、やはり、プレミアでやっているだけあるな』と感じたので。あのワンプレーだけでしたけど」
名手らしい、クオリティを見せつけられた場面。こうした経験が日本代表を強くする。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
日本代表は３月28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。84分に伊東純也が決めた決勝点を守りきり、１−０と完封勝利を収めた。
この試合で、スコットランドの主将を務めるリバプールの左SBアンドリュー・ロバートソンと対峙したのが、日本の右ウイングバックを担った菅原由勢だった。
「プレミアにいた時に何回かやっていますし、彼の強みである前に出てくるシーンやタイミングもあったなかで、彼がクロスをあげたシーンもあったので、そこは、もっともっと、上げさせないようにできるとは思いました」
基本的にはよく目を光らせていたが、後半に決定的なシュートに持ち込まれるシーンがあったのは、チームとしての反省点だ。
「ちょっとカウンター気味ではありましたけど、サイドバックの選手があそこまで行ったというのは、彼の勘の良さというか、試合勘の良さだと思うので。そこはすごく、『ああ、やはり、プレミアでやっているだけあるな』と感じたので。あのワンプレーだけでしたけど」
名手らしい、クオリティを見せつけられた場面。こうした経験が日本代表を強くする。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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