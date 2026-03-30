今季初スタメンの川瀬3安打2打点タカの前エースを打ち崩した。相手先発は昨季までソフトバンクで3年プレーし、昨オフ日本ハムに移籍した有原。2年連続で最多勝を獲得した難敵との対戦にも、ソフトバンク打線は四回までに10安打7得点と大暴れした。起点となったのが今季初スタメンの川瀬だ。1点を追う二回無死一、三塁の第1打席。「すごく良い投手なのは知っている。浮いてきた球をコンタクトしていこう」と有原の147キロ直球を