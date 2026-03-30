今季初スタメンの川瀬3安打2打点

タカの前エースを打ち崩した。相手先発は昨季までソフトバンクで3年プレーし、昨オフ日本ハムに移籍した有原。2年連続で最多勝を獲得した難敵との対戦にも、ソフトバンク打線は四回までに10安打7得点と大暴れした。

起点となったのが今季初スタメンの川瀬だ。1点を追う二回無死一、三塁の第1打席。「すごく良い投手なのは知っている。浮いてきた球をコンタクトしていこう」と有原の147キロ直球を中堅にはじき返し、同点とした。三塁まで進んだ1点リードの場面では有原の変化球を相手捕手がはじくと、すかさず本塁を陥れて貴重な追加点を奪った。

昨季左打者の被打率が高かった有原対策として左を8人並べた中、今宮に代わって出番が回ってきた。「朝起きたら、いつもスタメンの気持ちでグラウンドに来ている。『やっと来たか』と」と気負いはなかった。

三回にも2死一、二塁から2打席連続の適時打を右前へ。「いつ行っても安定してパフォーマンスが出せる。それが彼の持ち味」という小久保監督の信頼に応えた。

3戦計20点と打線が好調で、昨年3連敗した開幕カードで3連勝した。すべて逆転勝ちは2005年以来21年ぶり。ライバル相手に最高のスタートを切ったが、小久保監督は「終わったことなので。もう気持ちと頭は31日からの楽天戦に向いている」と言い切る。リーグ3連覇へ、隙は与えない。 （大橋昂平）