◇セ・リーグ広島1―0中日（2026年3月29日マツダ）栗林が先発に転向するにあたって、一番大切にしてきたのが、捕手とのコミュニケーションだった。「救援は1打席勝負で、相手の弱点を突いて抑えるというスタイルだが、先発は何度も回ってくるので、それだけでは打たれることもある。配球も捕手とコミュニケーションを取りながら、スタイルを確立したい」先発転向に伴い、新井監督からは「遊びを覚えてほしい」と伝えら