タレントの板野友美が、3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。番組内で「家賃200万円」とも噂される超豪華な自宅でのプライベートな育児風景を公開した。【映像】自宅ベッドでの“寝かしつけ風景”番組では、パパの役割について議論する「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーで、出演者たちの家族写真を紹介。板野は、ヤクルトスワローズの左腕エースである夫・高橋奎二投手と、4歳になった長女との貴重なショッ