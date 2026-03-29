森林の魅力を感じてもらおうと3月29日高知県高知市のオーテピアで県産材で作られたバイオリンの演奏が行われました。高知市のオーテピアでは四国森林管理局が森林の機能や役割について紹介する企画展を開いています。29日はこの企画展と連携してコンサートも開かれ県産のヤナセスギなどで作ったバイオリンの演奏を約50人が鑑賞しました。訪れた人たちは県産材のバイオリンが織りなすあたたかくやわらかな音に癒