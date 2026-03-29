ソフトバンクの前田悠伍は5回途中無失点29日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が5試合行われた。ロッテはオイシックスに10-1で勝利した。先発の八木彬投手は4回1失点（自責0）と好投。打線は初回に井上広大外野手の適時打などで逆転すると、5回に4点、6回にも2点を追加した。井上は4安打3打点、茶谷健太内野手が3安打1打点と活躍が目立った。ソフトバンクはオリックスに10-1で大勝した。初回に秋広優人内野手の犠飛で先制