ソフトバンクの前田悠伍は5回途中無失点

29日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が5試合行われた。ロッテはオイシックスに10-1で勝利した。先発の八木彬投手は4回1失点（自責0）と好投。打線は初回に井上広大外野手の適時打などで逆転すると、5回に4点、6回にも2点を追加した。井上は4安打3打点、茶谷健太内野手が3安打1打点と活躍が目立った。

ソフトバンクはオリックスに10-1で大勝した。初回に秋広優人内野手の犠飛で先制すると、5回には秋広と井上朋也内野手の適時打などで一挙5点追加。8回には大泉周也外野手に公式戦初本塁打となる3ランが飛び出しリードを広げた。先発の前田悠伍投手は5回途中無失点。敗れたオリックスは先発した宮國凌空投手が5回途中7失点と誤算だった。

西武は3-8で中日に敗れた。先発の松本航投手は初回に3ランを浴びるなど6失点。打線は1回に仲三優太外野手の2号ソロ、3回には蛭間拓哉外野手の2点適時打で追い上げたが、中盤以降は好機を作れなかった。救援陣では豆田泰志投手、成田晴風投手、高橋礼投手が無失点投球を見せた。

日本ハムは巨人と対戦し4-3で接戦を制した。1-2で迎えた5回にエドポロケイン外野手の公式戦初本塁打で追いつくと、6回に宮崎一樹外野手の適時打で勝ち越した。7回に追いつかれたが、その裏、エドポロケインの適時打で再び勝ち越した。ドラフト1位の大川慈英投手が公式戦初勝利、ドラフト5位の藤森海斗捕手が公式戦初安打を記録した。

楽天は8-2でヤクルトに勝利した。初回、YG安田捕手の2号2ランなどで3点を先制。6回には陽柏翔内野手の適時二塁打などで4点を加え突き放した。先発の大内誠弥投手は5回2失点。その後は坂井陽翔投手、今野龍太投手の継投で逃げ切った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）