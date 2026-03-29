後半17分に堂安律、中村敬斗、伊東純也、上田綺世が一挙に投入された日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。前半をスコアレスで折り返したが、後半から投入された交代出場選手が試合の流れを変えた。立ち上がりの8分にMFのスコット・マクトミネイの決定機を許した日本だが、GK鈴木彩艶のファインセーブもあり無失点で前半を終えた。一方で得点も奪えない展開となったが、