◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝智弁学園―中京大中京（2026年3月29日甲子園）準決勝第1試合は、智弁学園（奈良）と中京大中京（愛知）が対戦した。1点差を追う6回。中京大中京は先発の安藤から太田に継投し、智弁学園がチャンスをつかんだ。無死一、二塁から、太田が送りバントの構えをするが空振り。二塁走者が飛び出して憤死するミスが出た。だが、再び2死一、三塁の好機をつくると、5番・馬場井が左翼へ