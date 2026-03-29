犬が体調不良を訴えている5つのサイン 体調不良のサインは、特別な症状として現れるとは限りません。普段の食事や動き、呼吸、しぐさの変化の中に、体からのSOSが隠れていることもあります。 ここでは、見逃したくない代表的なサインを5つ紹介します。 1.食欲や飲水量が急に変わる いつもよりごはんを残す、逆に急に食欲が増すといった変化は、体調の乱れを示している可能性があります。 また、水を異常にたくさん飲む、ほ