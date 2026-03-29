犬が体調不良を訴えている5つのサイン

体調不良のサインは、特別な症状として現れるとは限りません。普段の食事や動き、呼吸、しぐさの変化の中に、体からのSOSが隠れていることもあります。

ここでは、見逃したくない代表的なサインを5つ紹介します。

1.食欲や飲水量が急に変わる

いつもよりごはんを残す、逆に急に食欲が増すといった変化は、体調の乱れを示している可能性があります。

また、水を異常にたくさん飲む、ほとんど飲まないといった変化も、腎臓や内分泌系などの異常と関係することも。食事や水分の変化が24時間以上続く場合は、早めに受診を検討しましょう。

2.元気がなく動きが鈍い

寝ている時間が増える、遊びや散歩に反応しないといった変化は、見逃せないサインです。特に、散歩を嫌がる、階段を避ける、立ち上がりに時間がかかる場合は、関節や筋肉の痛みが隠れていることがあります。

「年齢のせいかな」と決めつけず、普段との違いを丁寧に見てあげることが大切です。

3.呼吸が荒い・咳をする

安静にしているのに呼吸が速い、ゼーゼー・ヒューヒューと音がする場合は注意が必要です。咳が続く場合は、心臓病や気管・肺のトラブルが関係している可能性があります。

口を開けて呼吸している、苦しそうに胸を大きく動かしているときは、緊急性が高い状態です。

4.嘔吐や下痢が続く

一度だけの嘔吐で元気がある場合は様子を見ることもありますが、何度も繰り返す場合は注意が必要です。

下痢が続くと脱水になりやすく、特に子犬や高齢犬では体力を急速に消耗してしまいます。血便や黒っぽい便が見られた場合は、すぐに病院へ相談しましょう。

5.痛みや違和感を示す行動が増える

触られるのを嫌がる、同じ場所を舐め続ける、急に怒りっぽくなるといった行動は、痛みや不快感のサインかもしれません。

また、歩き方が変わる、足をかばう、体勢を何度も変えるなどの様子があれば、関節や神経の異常も疑われます。普段の性格と違う反応が見られたときは、体の不調をまず考えてみることが大切です。

すぐ受診を考えたい危険サイン

次のような症状が見られる場合は、様子見をせず早急に動物病院へ相談する必要があります。体調不良の中でも、命に関わる緊急サインである可能性が高いためです。

ぐったりして立てない

呼びかけても反応が鈍い、立ち上がろうとしても力が入らない場合は、全身状態がかなり悪化している恐れがあります。低血糖、重度の脱水、感染症など、緊急処置が必要なケースもあります。

呼吸が苦しそう

呼吸が極端に速い、胸やお腹を大きく動かしている、口を開けたまま息をしている状態は危険です。呼吸器や心臓の異常、熱中症などが疑われるため、できるだけ早く受診しましょう。

おしっこが出ない

何度も排尿姿勢を取るのに出ない、長時間まったく排尿していない場合は要注意です。尿路閉塞などが起きていると、短時間で命に関わる状態になることがあります。

けいれんがある

突然倒れる、手足をバタつかせる、意識がもうろうとするといった症状は緊急性があります。可能であれば動画を記録し、発作の長さや様子を病院で伝えられるようにしておくと役立ちます。

まとめ

犬の体調不良は、小さな変化として現れることが多いものです。食欲、元気、呼吸、排泄などの「いつもと違う」に早く気づくことが何より大切です。

自己判断で様子を見ず、獣医師に相談することで安心につながります。日々の観察こそが、愛犬の健康を守る一番の近道になります。

(獣医師監修：葛野宗)