関東馬インビンシブルパパは美浦から6時間半をかけ、中京に到着。伊藤巧助手は「輸送は慣れたもの。前走（オーシャンS15着）より状態はいい」と自信。今回は初めてブリンカーを着用する。「前向きになって、凄く効果はある。やることはひとつ。もまれたくないので、単騎で行きたい」とハナを主張する構えだ。