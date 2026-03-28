中東情勢をめぐり、同盟国に対して過激な軍事的負担を迫るなど、連日世界を振り回しているトランプ大統領。日本にも大きな影響が及ぶ中、「なぜアメリカ人は彼を支持するのか？」と疑問に思う人も多いでしょう。実は各種データを見ると、トランプ氏の強気な姿勢の裏には、これまでの常識を覆す「支持層の激変」と、深くえぐられた「アメリカ社会の分断」が隠されていました。アメリカ政治の中枢を知り尽くす早稲田大学教授・中林美