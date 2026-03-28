俺は高1のハルマ。付き合いはじめたばかりのサラと、彼女の誕生日にテーマパークでデートすることになりました。俺は知らない女子たちの「デートは男が全部奢るべき」という会話を真に受け、自分が全額出してあげると決めたのです。親に頼めばいいと安易に考え、母さんに「いいから早く3万円出せよ」と迫った俺。しかし父さんから「泥棒が他人の金を奪って、誰かに奢るのはカッコいいことなのか？」と諭され、自分の間違いに恥ずか