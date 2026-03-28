＜息子、3万円よこせ？＞母への態度が恥ずかしい…！自分の暴走を反省【第7話まんが：息子の気持ち】
俺は高1のハルマ。付き合いはじめたばかりのサラと、彼女の誕生日にテーマパークでデートすることになりました。俺は知らない女子たちの「デートは男が全部奢るべき」という会話を真に受け、自分が全額出してあげると決めたのです。親に頼めばいいと安易に考え、母さんに「いいから早く3万円出せよ」と迫った俺。しかし父さんから「泥棒が他人の金を奪って、誰かに奢るのはカッコいいことなのか？」と諭され、自分の間違いに恥ずかしくなりました。
「別に奢るのが悪いことだとか、どちらが正しいとか間違っているとかじゃない。まわりの意見にいちいち振り回されないで、ハルマとサラちゃんが納得できるような付き合い方を考えるべきなんだ。それがいちばん大切なことなんだよ」
そういえばサラは俺が「財布は持ってこなくていい」と伝えたとき、少し戸惑っていたような気がします。俺はひとりで勝手に暴走して、サラが本当に何を望んでいたのかまったく考えていなかったかもしれません。それに母さんにまで……。
父さんの言葉に打ちのめされ、自分の身勝手さを痛感した俺。サラは「一緒にいられるだけで嬉しい」と言ってくれていたのに……。デートにお金をかけるとか、男が奢ってあげるとかは、それぞれの価値観によるもの。まわりの意見にいちいち振り回されるんじゃなくて、俺とサラで話し合うべきだったのです。
サラは奢られることを望んでいなかったし、俺が奢ってあげなきゃいけないと勝手に思い込んでいただけ。お金のことで焦るあまり、母さんにもとても失礼な態度を取ってしまいました。あれじゃ俺は泥棒どころか強盗です。まずはこの部屋を出たら、母さんに頭を下げてしっかり謝らないといけません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
「別に奢るのが悪いことだとか、どちらが正しいとか間違っているとかじゃない。まわりの意見にいちいち振り回されないで、ハルマとサラちゃんが納得できるような付き合い方を考えるべきなんだ。それがいちばん大切なことなんだよ」
そういえばサラは俺が「財布は持ってこなくていい」と伝えたとき、少し戸惑っていたような気がします。俺はひとりで勝手に暴走して、サラが本当に何を望んでいたのかまったく考えていなかったかもしれません。それに母さんにまで……。
父さんの言葉に打ちのめされ、自分の身勝手さを痛感した俺。サラは「一緒にいられるだけで嬉しい」と言ってくれていたのに……。デートにお金をかけるとか、男が奢ってあげるとかは、それぞれの価値観によるもの。まわりの意見にいちいち振り回されるんじゃなくて、俺とサラで話し合うべきだったのです。
サラは奢られることを望んでいなかったし、俺が奢ってあげなきゃいけないと勝手に思い込んでいただけ。お金のことで焦るあまり、母さんにもとても失礼な態度を取ってしまいました。あれじゃ俺は泥棒どころか強盗です。まずはこの部屋を出たら、母さんに頭を下げてしっかり謝らないといけません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子