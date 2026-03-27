【その他の画像・動画等を元記事で観る】2月28日に、Kアリーナ横浜にて“BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」”が開催。2025年2月28日に10周年を迎えた次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』のアニバーサリーライブとして開催された本公演には、これまでに登場した10バンド・総勢50名のキャストが出演。これまでの一旦の集大成を示すものであるのと同時に、これからさらに