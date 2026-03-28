「夜だけ食べなければ痩せる」と考えて、夕食を抜く習慣を続けていませんか？確かに一時的に体重が落ちやすい方法として知られていますが、40代・50代になると、その“夜抜き習慣”が体型や印象に影響してしまうこともあります。実際に体型を安定して保っている人ほど、夜を抜くのではなく“食べ方”を調整しています。よくあるNG「夜抜き→昼ドカ食い」夜を抜くと、翌日の空腹感が強くなりやすくなります。その影響で朝食や昼食の