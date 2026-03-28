若見えする人は“夜だけ抜くダイエット”をしない。40代・50代が見直したい食習慣
「夜だけ食べなければ痩せる」と考えて、夕食を抜く習慣を続けていませんか？確かに一時的に体重が落ちやすい方法として知られていますが、40代・50代になると、その“夜抜き習慣”が体型や印象に影響してしまうこともあります。実際に体型を安定して保っている人ほど、夜を抜くのではなく“食べ方”を調整しています。
よくあるNG「夜抜き→昼ドカ食い」
夜を抜くと、翌日の空腹感が強くなりやすくなります。その影響で朝食や昼食の量が増えたり、甘いものに手が伸びやすくなったり、食事のペースが早くなってしまうことがあります。
体型を保っている人は“軽く食べている”
体型を安定して保っている人は、夜を完全に抜くのではなく、内容と量を調整しています。例えば主食は少し控えめにしながらも、魚や鶏肉、豆腐などのタンパク質はきちんと取り入れ、油分の多い食事は避けるといった工夫です。
「夜は食べない」のではなく「夜は軽く整える」。この意識が、体に負担をかけすぎず、食事のリズムを安定させるポイントになります。
夜を抜くより“整える”方が続けやすい
夜を抜く方法はシンプルですが、続けにくいと感じる人も少なくありません。一方で、食事の量や内容を少し調整する方法は日常に取り入れやすく、無理なく続けやすいのがメリットです。結果として体の状態も安定しやすくなり、体型の印象も整いやすくなります。
40代・50代のダイエットは「抜く」より「整える」が鍵。夜を完全に抜くのではなく、少し軽く整えるだけで十分です。食事のリズムを崩さないことが、体型と印象の安定につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は栄養学・健康習慣に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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