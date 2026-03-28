乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が28日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演。貴重な“グラサン”ショットを公開した。【写真】「ビッグボス!！」ダンディなたたずまいの乃木坂46梅澤美波＆賀喜遥香今回梅澤は同グループの賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空とともに出演。全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げた。チェック1 「赤ワイン」には梅澤と賀喜遥香