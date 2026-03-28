乃木坂46梅澤美波、『格付けチェック』で見せた“ダンディ”ショットにファン興奮「ビッグボス」「かっこよすぎる」
乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が28日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演。貴重な“グラサン”ショットを公開した。
【写真】「ビッグボス!！」ダンディなたたずまいの乃木坂46梅澤美波＆賀喜遥香
今回梅澤は同グループの賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空とともに出演。全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げた。チェック1 「赤ワイン」には梅澤と賀喜遥香が挑戦したが、白ワインとの違いを見分けられずあえなく不正解。挑戦の様子を見守った井上、一ノ瀬も思わず頭を抱えた。
番組の公式SNSにはワインの飲み比べに挑む2人の様子を公開。ワインを試飲する際は色が判別できないようにダンディなサングラスを着用したが、そのビジュアルにファンからは「ビッグボス」「お姉さん２人かっこよすぎる」との反響が寄せられている。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
【写真】「ビッグボス!！」ダンディなたたずまいの乃木坂46梅澤美波＆賀喜遥香
今回梅澤は同グループの賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空とともに出演。全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げた。チェック1 「赤ワイン」には梅澤と賀喜遥香が挑戦したが、白ワインとの違いを見分けられずあえなく不正解。挑戦の様子を見守った井上、一ノ瀬も思わず頭を抱えた。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。