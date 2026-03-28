4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送が始まるTVアニメ『キルアオ』。その放送を記念して、佐久間大介 MCの特番「アニメ放送記念 佐久間大介のキルアオを100倍楽しむ夜」の放送が決定しました！【動画】アニメ・イベントの最新エンターテインメント情報をお届け！「推しエンタTV」古波鮫シン役で本作の声優を務める佐久間大介をMCに、ゲストには『キルアオ』を愛する井上裕介（NON STYLE）、吉川きっちょむ、スタンミじゃぱ