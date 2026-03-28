◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月28日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）が開幕2戦目となった28日の阪神戦（東京D）で今季初安打を放ち、高卒1年目の2007年から20年連続安打をマークした。「6番・三塁」に入って先発出場。0―1で迎えた5回、1死一塁で入った第2打席で相手先発左腕・高橋が2ボール1ストライクから投じた4球目、低めツーシームを捉えて中前に運んだ。巨人打線は4回まで高橋に完全投球を許し、5回1死か