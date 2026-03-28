“660cc”のダイハツ「小さな高級車」に反響殺到！2026年現在、軽自動車市場を見渡せば、ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」、ダイハツ「タント」といった背の高いスーパーハイトワゴンが圧倒的なシェアを誇っています。広大な室内空間とスライドドアの利便性が求められる今の時代において、「背の低い軽自動車」はすっかり少数派となりました。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「小さな高級車」です！（13枚）し