“660cc”のダイハツ「小さな高級車」に反響殺到！

2026年現在、軽自動車市場を見渡せば、ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」、ダイハツ「タント」といった背の高いスーパーハイトワゴンが圧倒的なシェアを誇っています。

広大な室内空間とスライドドアの利便性が求められる今の時代において、「背の低い軽自動車」はすっかり少数派となりました。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「小さな高級車」です！（13枚）

しかし、そんな“空間至上主義”の時代にあって、かつてダイハツが「走りの良さ」と「長距離移動の快適性」に全振りして生み出した、ある挑戦的なモデルが存在しました。

それこそが、2006年に誕生し、わずか3年足らずでひっそりと姿を消した幻の名車「ソニカ」です。

「爽快ツアラー」というコンセプトを掲げて登場したソニカは、当時の軽自動車のトレンドであった背高スタイルに真っ向から反逆するかのような、全高を1470mmに抑えた低重心で流麗なロングルーフシルエットを採用。

風を切り裂くようなスタイリッシュな外観もさることながら、その真髄は中身にあります。

パワーユニットには、当時新開発されたばかりの直列3気筒ターボエンジンを搭載し、これにダイハツの軽自動車として初めてCVTを組み合わせました。

このパワートレインがもたらす走りは、従来の軽自動車のイメージを軽々と超える滑らかさと力強さを誇り、高速道路でも普通車に引けを取らないクルージング性能を見せつけました。

さらに特筆すべきは、その圧倒的な居住性です。

車高が低いにもかかわらず、ロングホイールベースを生かした室内は思いのほか広く、何よりフロントシートの出来栄えは「高級セダンのようだ！」と絶賛されるほど上質なものでした。

実際、このシートは当時トヨタが展開していた高級セダン「セルシオ」のシートを参考に開発されたと言われています。

このようにソニカは、長時間のドライブでも疲労を感じさせない分厚いクッションとホールド性、そして軽自動車の常識を覆すほどの徹底した防音材の配置による高い静粛性によって、まさに「ツアラー」を名乗るにふさわしい贅沢な仕上がりだったのです。

さらに最上級グレードには、当時の軽では超異例となる「レーダークルーズコントロール」まで設定されていました。

しかし、時代はすでにタントやムーヴといったハイトワゴンブームの真っ只中でした。

室内が広くて背の高いクルマがもてはやされる市場において、背が低く走りに特化したソニカの魅力は一般層には伝わりづらく、販売面では苦戦を強いられました。

その結果、一度もマイナーチェンジすら行われることなく、わずか1世代で2009年に生産終了という悲運の結末を迎えたのです。

それから約20年が経過した現在、SNSやネット上のコミュニティでは、このソニカを再評価する声が後を絶ちません。

「当時は狭いと言われて不人気だったけど、今の時代にこのデザインと走りで出せば絶対に売れるはず」「軽自動車であんなに長距離ツーリングが快適なクルマは後にも先にもソニカだけだ」と、その卓越した完成度を懐かしみ、称賛するコメントが数多く見受けられます。

また、「シートの出来が異常なほど良くて本当にセルシオ並みの極上空間だった」「ターボとCVTの相性が最高で、どこまでも走っていきたくなる名車」と当時の感動を振り返る声も目立ちます。

さらに、かつてのオーナーからは「走りのスムーズさと静粛性に惚れ込んでいた」「手放してしまったことを今でも激しく後悔しています」といった、ソニカへの深い愛情と未練を滲ませる熱い声も寄せられています。

実用性や広さばかりが追求されがちな現代の軽自動車だからこそ、純粋に走る楽しさと移動の心地よさを追求したソニカのような存在が眩しく映るのかもしれません。

“誕生が早すぎた名作”とも呼べるダイハツの野心作は、生産終了から長い年月が経った2026年の今もなお、名車としての輝きを色褪せることなく放ち続けています。

もし今、こんな尖ったツアラーが復活したら――。そう思わずにはいられない、記憶に深く刻まれる一台です。