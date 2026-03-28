元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が28日、都内で「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。最大の感謝を込めたイベントとして、感謝を伝えたい人物について聞かれると「やっぱり家族ですね」と回答。「つい先日、私の姉の結婚式がありまして。姉が両親に感謝を伝えてる場面とかで、私が凄い号泣してしまったりして」と明かした。この出来事を通じて「身近な人たちに感謝してても、直接伝えられなか