フィギュアスケート世界選手権、優勝して引退の坂本フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。国旗を背負い万感の表情を見せる坂本に歩み寄り、ひざまずいた一人の男性に注目が集まっている。演技を終えた坂本は、大歓声の中で両拳を何度