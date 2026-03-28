フィギュアスケート世界選手権、優勝して引退の坂本

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。国旗を背負い万感の表情を見せる坂本に歩み寄り、ひざまずいた一人の男性に注目が集まっている。

演技を終えた坂本は、大歓声の中で両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで完璧な演技を披露。フリー、合計で自己ベストをマークし、最高の形で勝負のリンクに別れを告げた。表彰式の後は日の丸を背負いリンクへ。ここで坂本に歩み寄ってきたのが、今季の振付を担当したフランス出身のブノワ・リショー氏だ。

黒づくめのリショー氏は坂本の前にひざまずくと、手を差し出し握手。場内は歓声に包まれ、坂本は大爆笑だ。この場面の動画を国際スケート連盟公式Xが「氷だからこそ語ることができるストーリー」と題して公開。海外のファンから驚きの言葉が並んだ。

「彼が指輪を贈るんじゃないかと期待してしまった」

「こんなこと、私にはできない」

「彼は本当に最高だ」

「ブノワ、カオリ・サカモトの素晴らしいプログラムを次々と生み出してくれてありがとう。あなたの手によって、彼女のスケーティングが世界に証明された」

「美しい振付を本当にありがとう」

「やめて（泣）」

リショー氏は2018年の平昌五輪から2022年の北京五輪まで坂本の振付を担当し、今季再びコンビを組んでいた。



（THE ANSWER編集部）