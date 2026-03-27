6月に控えたW杯前の親善試合を3月に予定しているイングランド代表。ウルグアイ、日本との対戦が予定されており、トーマス・トゥヘル監督はどのような11人を選ぶのだろうか。今回イングランド代表は35人と通常よりも多い招集メンバーを発表した。そのため今月のゲームはテストマッチとして意味合いが強く、多くの選手が試されることになるだろう。『TheGuardian』はその中で左SBに注目しており、ニコ・オライリー、ルイス・ホール、