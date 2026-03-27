6月に控えたW杯前の親善試合を3月に予定しているイングランド代表。ウルグアイ、日本との対戦が予定されており、トーマス・トゥヘル監督はどのような11人を選ぶのだろうか。



今回イングランド代表は35人と通常よりも多い招集メンバーを発表した。そのため今月のゲームはテストマッチとして意味合いが強く、多くの選手が試されることになるだろう。



『TheGuardian』はその中で左SBに注目しており、ニコ・オライリー、ルイス・ホール、ルーク・ショーの3人でポジションを争うことになるだろうと予想している。





オライリーはマンチェスター・シティのSBだが、本職はMF。ペップ・グアルディオラ監督によるコンバートで出場機会を得ており、今回の代表入りに至った。シティらしくサイドだけでなく、中でもプレイできる選手で、そこからの攻撃参加を得意としている。190cmを超える長身はSBとして強みとなっており、一気に評価を伸ばした。一方、ニューカッスルのホールはオライリーとは違ってSBを本職としている。CLバルサ戦ではラミン・ヤマル相手に対人戦の強さを披露しており、縦への推進力もあるオーソドックスなSBとして評価を高めている。どちらも若く優秀なSBだが、同メディアによると、トゥヘル監督はSBにMFとしての貢献も求めているようで、現体制であればオライリーに軍配が上がるのかもしれない。そして3人目が唯一の30代であるベテランのルーク・ショーだ。今回のメンバーには選ばれなかったが、今季のマンチェスター・ユナイテッドでは怪我なく、継続的に出場機会を得ている。オライリーとホールに優っている点は経験だが、トゥヘル監督がそれを評価していないのか今回はメンバー外となってしまった。経験を評価して今回選ばなかったとも考えられるが、イングランド代表として臨んだEURO2024ではファイナルで先発したショーだが、W杯行きを逃してしまうのだろうか。