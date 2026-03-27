【北京＝照沼亮介】中国商務省は２７日、米国への中国製品の輸入禁止や米国政府による対中半導体規制などの措置が貿易障壁に該当するかどうか調査を始めると発表した。米国が今月開始した「通商法３０１条」に基づく事前調査に対する報復措置としている。中国がサプライチェーン（供給網）などを破壊していると訴える米国の取り組みが調査対象となる。期間は２７日から原則６か月間としている。報道官は「強く不満を抱いており