◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人が開幕戦で昨季王者の阪神に競り勝った。ドラフト１位・竹丸竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が６回３安打１失点の好投で、球団史上初となる新人開幕投手勝利。ジャイアンツでルーキーとして６４年ぶり３人目の大役に抜てきされた左腕が、大仕事をやってのけた。打線も１番・キャベッジが球団では２００７年の高橋由伸以来、１９年ぶりとなる開幕戦先頭打者ア