「オリックス−楽天」（２７日、京セラドーム大阪）人気アイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎が２７日、京セラドーム大阪で行われたオリックスＶＳ楽天戦の開幕戦始球式を務めた。中学１年生の時からオリックスのファンクラブに入会、年間シートも保有する筋金入りの“バファローズ党”。今年は「なにわ男子」デビュー５周年となる中、５年連続５回目の登場となった。この日も背番号「７２８（なにわ）」のユニホー