4月3日に先行配信、6月24日にCDリリースされる桑田佳祐の新曲「人誑し／ひとたらし」。配信リリースまであと1週間と迫る中、新たなコラボレーションが発表された。【写真】『あかね噺』原作作画・馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のお祝いイラスト「人誑し／ひとたらし」は、4月4日から放送開始となるテレビアニメ『あかね噺』（『週刊少年ジャンプ』にて連載中）のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。桑田にとってキ