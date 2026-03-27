桑田佳祐×『あかね噺』、週刊少年ジャンプでコラボ“アナザー表紙”が決定
4月3日に先行配信、6月24日にCDリリースされる桑田佳祐の新曲「人誑し／ひとたらし」。配信リリースまであと1週間と迫る中、新たなコラボレーションが発表された。
【写真】『あかね噺』原作作画・馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のお祝いイラスト
「人誑し／ひとたらし」は、4月4日から放送開始となるテレビアニメ『あかね噺』（『週刊少年ジャンプ』にて連載中）のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。桑田にとってキャリア史上初となる“アニメ完全書き下ろし主題歌”として注目を集めている。
きょう3月27日は、『あかね噺』の主人公・桜咲朱音（のちの阿良川あかね）の誕生日であり、記念すべき日にあわせて、新たなコラボレーション情報が解禁となった。3月30日発売の『週刊少年ジャンプ』18号にて、テレビアニメ放送開始を記念した特別企画「TVアニメ放送開始記念!! OP主題歌アーティスト豪華コラボアナザー表紙!!」の掲載が決定した。
この企画では、『あかね噺』原作漫画・作画の馬上鷹将による描き下ろしの特別イラストが制作され、桑田と阿良川あかねが並び立つ“表紙風ビジュアル”が、誌面の表紙裏に掲載される豪華仕様となる。
【写真】『あかね噺』原作作画・馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のお祝いイラスト
「人誑し／ひとたらし」は、4月4日から放送開始となるテレビアニメ『あかね噺』（『週刊少年ジャンプ』にて連載中）のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。桑田にとってキャリア史上初となる“アニメ完全書き下ろし主題歌”として注目を集めている。
この企画では、『あかね噺』原作漫画・作画の馬上鷹将による描き下ろしの特別イラストが制作され、桑田と阿良川あかねが並び立つ“表紙風ビジュアル”が、誌面の表紙裏に掲載される豪華仕様となる。