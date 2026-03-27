◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月27日京セラD）熱狂的なオリックスファンとして知られる「なにわ男子」の藤原丈一郎（30）が27日、楽天との開幕戦で始球式を務めた。背番号「728」のユニホーム姿で登場し、四方に一礼してマウンドへ。再び丁寧に観客へ頭を下げると、山なりのボールで見事なストライク投球を披露し、力強いガッツポーズで喜んだ。5年連続5度目の大役。「なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目