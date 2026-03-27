サーティワンアイスクリームの人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」が、こだわりの本格ケーキになって登場。「31 PÂTISSERIE（サーティワンパティスリー）」から「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」が発売されます！ サーティワン「31 PÂTISSERIE（サーティワンパティスリー）」31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン