サーティワンアイスクリームの人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」が、こだわりの本格ケーキになって登場。

「31 PÂTISSERIE（サーティワンパティスリー）」から「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」が発売されます！

サーティワン「31 PÂTISSERIE（サーティワンパティスリー）」31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン

発売日：2026年4月1日（水）

価格：2,500円

サイズ：縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cm

使用フレーバー：ラブポーションサーティワン

サーティワンアイスクリームの大人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」が、本格スイーツの味わいで人気の「31 PÂTISSERIE（サーティワンパティスリー）」に登場。

「31 PÂTISSERIE」は、アイスクリーム専門家独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」

誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでほしい想いから生まれた、アイスクリームケーキの新カテゴリーです。

サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり、層になっていることが最大の特徴。

本格スイーツの味わいが楽しめると、好評を博しています！

今回登場する「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」では「ラブポーションサーティワン」のフレーバーが再現されています。

「ラブポーションサーティワン」は「サーティワン #推しフレーバー総選挙2025」にて、2回目の第1位を獲得した、サーティワンを代表する人気フレーバーの一つ。

ラズベリーとホワイトチョコ風味アイスクリームの魅惑的な味わいに、ラズベリーソース入りのハート型菓子がアクセントです☆

その魅惑的な味わいは、まさに”恋の媚薬（ラブポーション）”！

そんな人気フレーバーを再現した新作「31 PÂTISSERIE」は、ラズベリーとホワイトチョコレートのフレーバーを使用。

専用開発した、ラズベリー香るガトーショコラとの相性はバッチリです☆

トッピングには、アイスクリームのフレーバーと同じハート型菓子やチョコレートフレークも。

さらに「31 PÂTISSERIE」のロゴ入りチョコプレートをのせ、見た目の華やかさにもこだわっています。

サーティワンだけの特別な美味しさが楽しめるスイーツです！

31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ

価格：2,500円

サイズ：縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cm

「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、シリーズで唯一、2種類のフレーバーを使用しています。

「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。

チョコレート好きにおすすめのケーキです☆

31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

価格：2,500円

サイズ：縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cm

とろ〜りキャラメルとバニラがマッチした「キャラメルリボン」には、専用に開発したキャラメルケーキを合わせました。

さらに、キャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし、食感や味わいに深みを加えています！

「サーティワン #推しフレーバー総選挙2025」で2回目の1位に輝いた人気フレーバーが、サーティワンこだわりの本格ケーキに登場。

「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」は、2026年4月1日より発売です☆

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