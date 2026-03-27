「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸−山梨学院」（２７日、甲子園球場）山梨学院の島田が右手指付近に投球を受けてヒヤリとさせる場面がった。１−１の七回無死一塁の攻撃。島田は右打席で送りバントの構えを見せたが、投球が内角高めへ。バットを引きながら避けようとしたが、右手付近に当たった。最初は痛がった島田だが、右手を押さえながら一塁へ向かった。七回の攻撃後、場内に「山梨学院の島田くん、手当てしており