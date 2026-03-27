ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場し、3打数1安打、2四死球だった。米メディアによると、大谷は開幕戦を前にチームメート全員に腕時計をプレゼント。そこには「開幕おめでとう、3連覇を目指そう！」というメッセージが添えられていたという。試合は8－2でドジャースが快勝し、先発登板した山本由伸投手が今季初白星を手に