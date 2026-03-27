ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場し、3打数1安打、2四死球だった。米メディアによると、大谷は開幕戦を前にチームメート全員に腕時計をプレゼント。そこには「開幕おめでとう、3連覇を目指そう！」というメッセージが添えられていたという。試合は8－2でドジャースが快勝し、先発登板した山本由伸投手が今季初白星を手にした。

■ロバーツ監督からはウイスキーの贈り物

この日、開幕戦を控えたチームメート全員のロッカーにプレゼントが2つ入っていた。それは大谷とデーブ・ロバーツ監督からのサプライズだった。

米スポーツ専門局『ESPN』のオールデン・ゴンザレス記者や、米地元紙『オレンジ・カウンティー・レジスター』のビル・プランケット記者が伝えたところによると、大谷からは腕時計、同監督からはウイスキーが贈られたという。

この時計はSEIKO社製で、価格は4000ドル（約63万円）。「開幕おめでとう！3連覇を目指そう！」という大谷からのメッセージも添えられていたという。

受け取ったミゲル・ロハス内野手は「あの時計は一生の思い出として大切にするよ。世界最高の選手が『2026年の開幕日に我々に時計を贈ってくれた』ということを、ずっと忘れないだろう」と話し、感激した面持ち。

■「3連覇を目指そう」というメッセージも

そして、「彼は本当に親切。自分のできることでチームメートを助けようとしている。ロサンゼルスの地域社会のことも大切にしている。グラウンド内外で素晴らしい人間だ」と称賛した。

また添えられたメッセージにも言及。「プレゼントには『3連覇を目指そう』と書かれた短いメモも一緒にあったが、それはこのクラブハウスにいる全員が共有している思いだ。決して簡単な道のりではないが、自分たちらしさを失わず、責任感を持ってこの挑戦に立ち向かっていく」と決意を述べた。

今季限りでの引退を表明している37歳のロハスは、開幕戦から「9番二塁」で先発出場。ケガで離脱しているトミー・エドマン内野手の穴を埋め、チームの勝利に貢献。大谷とともに世界一3連覇を果たし、有終の美を飾るつもりだ。