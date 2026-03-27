ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）が、4月2日（木）夜10時より「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送開始される。 （関連：【動画あり】サンタのコスプレ姿がインパクト大な石丸伸二） 『恋愛病院』は、仕事に打ち込むあまり恋愛から遠ざかっていた大人たちが、2泊3日の共同生活を通じて本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が参加し、これまで